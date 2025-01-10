«Куньлунь» побил клубный рекорд по победам подряд

«Куньлунь» в домашнем матче FONBET Чемпионат КХЛ обыграл ЦСКА — 3:0.

Эта победа стала для китайской команды шестой подряд.

Как информирует пресс-служба лиги, «Куньлунь» побил клубный — предыдущее лучшее достижение (пять побед) было установлено в сезоне-2019/20.

«Куньлунь» (42 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.