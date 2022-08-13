«Куньлунь» победил «Витязь» в контрольном матче

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13 августа «Куньлунь» провел первый контрольный матч по ходу предсезонной подготовки. Команда встречалась с «Витязем».

Встреча закончилась победой «Куньлуня» со счетом 4:1.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)

Голы: Щербатов — 1 (Сачков), 2:35 — 1:0. Кейн — 1 (Осипов), 4:50 — 2:0. Бусыгин — 1 (бол., Ежов), 7:38 — 2:1. Локхарт — 1 (Пу, Фрэм), 11:33 — 3:1. Афанасьев — 1 (Кейн), 16:24 — 4:1.

Вратари: Джурасик — Сапрыкин (Шикин, 20:00).

Броски: 31 (14+4+13) — 19 (6+9+4).

Судьи: Бирин, Морозов.

13 августа. Мытищи. Арена Мытищи.