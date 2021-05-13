«Куньлунь» определится с новым главным тренером к концу мая

Пресс-служба хоккейного клуба КХЛ «Куньлунь» определится с новым тренером к концу мая. 1 мая Алексей Ковалев покинул пост главного тренера пекинской команды.

«Вопрос о назначении главного тренера команды КХЛ будет решен к концу мая. Это обусловлено тем, что предстоящий сезон станет олимпийским. Игры-2022 в Пекине — это то, во имя чего наш клуб был создан в 2016 году и работал пять лет, подготовив за это время порядка 30 потенциальных игроков для сборной Китая», — сообщила пресс-служба ТАСС.

В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.