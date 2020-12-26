«Куньлунь» обыграл «Трактор»
«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 4:3. Победный гол забил Антон Лазарев.
«Куньлунь» прервал серию из трех поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
Голы: Лещенко — 4 (Шашков, Лазарев), 4:27 — 1:0. П. Фу — 2 (Монахов, Евсеенков), 4:50 — 2:0. Седлак — 10 (мен., Гика, Карпухин), 33:03 — 2:1. Кравцов — 11 (Вилл, Исаев), 38:53 — 2:2. Пилут — 4 (Полыгалов, Евенко), 44:58 — 2:3. Мозик — 1 (бол., Николишин), 53:11 — 3:3. Лазарев — 2 (Лещенко, Спроул), 59:16 — 4:3.
Вратари: Смит — Вилл (59:27).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (14+6+9) — 40 (8+18+14).
Судьи: Бондарь, Оленин.
26 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
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