«Куньлунь» обыграл «Адмирал» и поднялся на пятую позицию в Восточной конференции

«Куньлунь» выиграл у «Адмирала» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Лукас Локхарт. Китайский клуб набрал 45 очков и поднялся на пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 42 очка и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:2 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Йип — 7 (Челиос, Миллер), 10:01 — 1:0. Петров — 4 (Бутузов, Угольников), 13:06 — 1:1. Уэрек — 8 (бол., Мерфи, Дефацио), 18:06 — 2:1. Лалонд — 5 (бол., Юнг, Вихарев), 22:11 — 2:2. Мерфи — 7 (бол.), 24:59 — 3:2. Вонг — 11 (Фу, Локхарт), 35:37 — 4:2. Вихарев — 14 (Альмквист, Лалонд), 37:23 — 4:3. Локхарт — 6 (Фу), 44:22 — 5:3. Локхарт — 7 (мен., Смит-Пелли), 48:38 — 6:3.

Вратари: Грубец — Красоткин.

Штраф: 16 — 35.

Броски: 32 (12+12+8) — 31 (8+13+10).

Судьи: Франо, Щенев.

18 декабря. Пекин. «Шоуган Арена»