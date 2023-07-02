«Куньлунь» объявил об уходе Айрленда с поста главного тренера команды

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд покинул клуб.

«Грег Айрленд покидает пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар». Новый главный тренер будет объявлен на следующей неделе», — цитирует представителя клуба ТАСС.

54-летний канадский специалист возглавлял китайский клуб с лета 2022 года. Под его руководством «Куньлунь» занял предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.