«Куньлунь» объявил о подписании контракта с нападающим Цзэсэнем

«Куньлунь Ред Стар» объявил о подписании контракта с нападающим Чжан Цзэсэнем.

Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение с 25-летним китайцем рассчитано на 1 год.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и не набрал очков

Цзэцэнь принял участие в зимние Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной Китая.