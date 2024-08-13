«Куньлунь» объявил о переходе нападающего Наиля Якупова

«Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с нападающим Наилем Якуповым.

Ранее о переходе 30-летнего хоккеиста сообщал «СЭ».

В сезоне-2023/24 Якупов выступал за «Нефтехимик», где в 31 проведенном матче забросил 8 шайб и отдал 11 результативных передач.

Ранее в карьере Якупов играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».

В прошлом сезоне «Куньлунь» занял девятое место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции КХЛ.