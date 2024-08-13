«Куньлунь» объявил о переходе нападающего Наиля Якупова
«Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с нападающим Наилем Якуповым.
Ранее о переходе 30-летнего хоккеиста сообщал «СЭ».
В сезоне-2023/24 Якупов выступал за «Нефтехимик», где в 31 проведенном матче забросил 8 шайб и отдал 11 результативных передач.
Ранее в карьере Якупов играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».
В прошлом сезоне «Куньлунь» занял девятое место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции КХЛ.
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|Восточная конференция
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|Авангард
|0
|0
|0
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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Металлург Мг – Локомотив
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