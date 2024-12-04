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Сегодня, 23:36

«Куньлунь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

«Нефтехимик» (35 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ после 35 матчей. «Куньлунь» (28) потерпел третье поражение подряд и идет десятым на «Западе».

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
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2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 33 20 13 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 34 18 16 38
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 31 13 18 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
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17.12
4.12 12:00
Амур – Локомотив
 3 : 4 ОТ
4.12 12:30
Адмирал – Динамо Мн
 4 : 0
4.12 16:30
Авангард – Сочи
 6 : 0
4.12 17:30
Барыс – Спартак
 2 : 4
4.12 19:30
Куньлунь РС – Нефтехимик
 2 : 5
4.12 19:30
Витязь – ЦСКА
 1 : 2 ОТ
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