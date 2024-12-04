«Куньлунь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

«Нефтехимик» (35 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ после 35 матчей. «Куньлунь» (28) потерпел третье поражение подряд и идет десятым на «Западе».