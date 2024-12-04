«Куньлунь» и «Нефтехимик» сойдутся в чемпионате КХЛ 4 декабря

«Куньлунь» и «Нефтехимик» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 декабря. Матч, который начнется на «Арене Мытищи», начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры в Мытищах пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также встречу покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Изучайте ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Нефтехимик» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 33 матча и набрал 28 очков, в воскресенье базирующийся в Подмосковье китайский клуб уступил «Динамо» (4:5 ОТ). «Нефтехимик» в 34 матчах набрал 33 очка, в понедельник нижнекамцы проиграли «Витязю» (3:4 Б).