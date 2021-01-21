«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», команды забросили 11 шайб

«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Куньлунь» со счетом 6:5.

В составе гостей дубль на счету Рафаэля Бикмуллина, еще по шайбе забросили Либор Гудачек, Марат Хайруллин, Алексей Волгин и Михаил Сидоров. Хозяева ответили голами Глеба Шашкова, Сергея Монахова, Итана Уэрека, Спенсера Фу и Войцеха Мозика.

После этого матча «Нефтехимик» с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 30 очками — на строчку ниже.