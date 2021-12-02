«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик»

«Куньлунь» выиграл у «Нефтехимика» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей отличились Райан Спроул и Тайлер Вон. В составе гостей шайбу забросил Рональд Кнот.

Китайский клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место на Востоке. У «Нефтехимика» 35 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Спроул — 4 (С. Фу, Сян Сюйдун), 27:36 — 1:0. Кнот — 4 (Митякин), 31:29 — 1:1. Вонг — 10 (Спроул, П. Фу), 39:30 — 2:1.

Вратари: О`Брайен — Судницин (58:37 — 59:35, 59:52).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 20 (3+9+8) — 38 (7+15+16).

Судьи: Сергеев, Щенев.

2 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 256 зрителей.