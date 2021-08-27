«Куньлунь» не будет подписывать игроков без китайского гражданства

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал о селекции команды.

— Пока мы не планируем подписывать игроков, которые не имеют спортивного китайского гражданства. Наверное, процентов 98, что у нас не будет игроков без гражданства. У нас сейчас есть 35 игроков, мы хотим дать им равные возможности побороться за место в составе Олимпийской команды. Поэтому будем верить в тех хоккеистов, которые у нас есть, — отметил Феоктистов.

(Надежда Тонконог)