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«Куньлунь» не будет подписывать игроков без китайского гражданства

17:27
Игроки «Куньлуня». Фото ХК «Куньлунь».
Игроки «Куньлуня». Фото ХК «Куньлунь».
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Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал о селекции команды.

— Пока мы не планируем подписывать игроков, которые не имеют спортивного китайского гражданства. Наверное, процентов 98, что у нас не будет игроков без гражданства. У нас сейчас есть 35 игроков, мы хотим дать им равные возможности побороться за место в составе Олимпийской команды. Поэтому будем верить в тех хоккеистов, которые у нас есть, — отметил Феоктистов.

(Надежда Тонконог)

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