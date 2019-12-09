«Куньлунь» на выезде обыграл «Амур»

«Амур» уступил «Куньлуню» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Олли Палола. Китайский клуб набрал 41 очко и занимает седьмое место на Востоке. У «Амура» 31 очко и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Руденков — 8 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 7:01 — 1:0. Палола — 3 (Уэрек), 10:01 — 1:1. Спроул — 2 (Смит-Пелли, Скворцов), 25:04 — 1:2. Г. Зогорна — 6 (Т. Зогорна), 36:05 — 2:2. Палола — 4 (Спроул, Уэрек), 47:55 — 2:3.

Вратари: Аликин (59:34) — Грубец.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 44 (10+21+13) — 28 (8+13+7).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

9 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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