«Куньлунь» может сменить название на «Драконы»

«Куньлунь» может получить новое название перед стартом сезона в FONBET чемпионате КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

3 июля стало известно, что команда, представляющая Пекин, будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 «Куньлунь» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Отмечается, что председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в настоящее время помогает клубу адаптироваться к новой арене. По информации источника, новым названием команды, скорее всего, будет «Драконы».

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.