Хоккей
КХЛ

7 августа, 12:31

«Куньлунь» может сменить название на «Драконы»

Алина Савинова

«Куньлунь» может получить новое название перед стартом сезона в FONBET чемпионате КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

3 июля стало известно, что команда, представляющая Пекин, будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого с сезона-2020/21 «Куньлунь» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Отмечается, что председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в настоящее время помогает клубу адаптироваться к новой арене. По информации источника, новым названием команды, скорее всего, будет «Драконы».

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://tass.ru/sport/24727503
Хоккей
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
  • 4rfv5tgb

    Невские драконы?

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Нет, дорогие китайцы. Не прокатит. Если уж вы настолько обрусели, то берите название "Змей Горыныч".

    07.08.2025

  • shpasic

    пони, кони и дракони

    07.08.2025

  • За спорт!

    Куню раздраконили

    07.08.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

