«Куньлунь» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» обыграл «Куньлунь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

«Металлург» набрал 20 очков за 20 матчей и вышел на третье место в таблице «Востока». «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда с 13 очками в 18 встречах располагается на 11-й строчке в Западной конференции.