«Металлург» нанес «Куньлуню» третье поражение подряд

«Металлург» обыграл «Куньлунь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Голы магнитогорской команды забили Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Скотт Уилсон, который также записал на свой счет результативную передачу. Макар Хабаров набрал 2 (0+2) очка в этой игре. У клуба из Пекина по шайбе забросили Томаш Юрко и Дэниел О'Рейган.

«Металлург» набрал 20 очков за 20 матчей и вышел на третье место в таблице «Востока». «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда с 13 очками в 18 встречах располагается на 11-й строчке в Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Юрчо — 6 (Хальбгевакс), 9:49 — 1:0. Силантьев — 6 (Зернов, Канцеров), 18:17 — 1:1. Уилсон — 3 (бол., Пресс, Вовченко), 20:29 — 1:2. О`Риган — 2 (Кленденинг, Маккошен), 20:54 — 2:2. Юров — 3 (Михайлис, М. Хабаров), 21:16 — 2:3. М. Хабаров — 1 (бол., Уилсон, Петунин), 48:22 — 2:4.

Вратари: Смит (58:47) — Набоков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (10+16+6) — 47 (16+12+19).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

21 октября. Мытищи. Арена Мытищи.