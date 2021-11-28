Дубль Лайпсика принес «Металлургу» победу над «Куньлунем»
«Металлург» одержал уверенную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла со счетом 5:1.
Дубль оформил нападающий Брендан Лайпсик. Две голевые передачи сделал защитник Артем Земченок.
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«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Чибисов — 14 (Карри, Земченок), 0:15 — 0:1. Голдобин — 12 (Кошелев), 4:58 — 0:2. Вонг — 9 (бол., Спроул), 13:11 — 1:2. Лайпсик — 12 (бол., Яковлев), 39:36 — 1:3. Неколенко — 2 (Руденков, Земченок), 42:47 — 1:4. Лайпсик — 13 (Никонцев), 46:29 — 1:5.
Вратари: Смит — Олкинуора.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 22 (7+9+6) — 48 (16+17+15).
Судьи: Оленин, Франо.
28 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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