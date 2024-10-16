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Сегодня, 18:00

«Куньлунь» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Куньлунь» примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Куньлунь» проведет матч с «Локомотивом» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 16 октября. Игра, которая начнется в 19.30 по московскому времени, пройдет на «Арене Мытищи».

Транслировать встречу «Куньлунь» — «Локомотив» в прямом эфире будут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и онлайн-сервис «Кинопоиск» (при условии подписки).

Кроме того, жители Ярославля смогут посмотреть матч на телеканале «Первый ярославский» (начало эфире — в 19.20 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Локомотив» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Куньлунь» сыграл 15 матчей и набрал 13 очков, у «Локомотива» — 16 игр и 26 очков.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)
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8 Динамо М 16 8 8 17
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