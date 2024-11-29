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Сегодня, 22:20

«Куньлунь» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Лада» в гостях победила «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
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