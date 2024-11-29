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Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Лада» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Лада», Telegram

«Куньлунь» и «Лада» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет также доступна на канале «КХЛ».

С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Лада» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» набрал 27 очков в 31 игре, «Лада» также набрала 27 очков и провела при этом 29 игр. В предыдущем матче сезона «Куньлунь» победил «Нефтехимик» (3:1), а «Лада» — «Северсталь» (3:0).

Матч «Куньлунь» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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4 СКА 31 18 13 40
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7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
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