«Лада» победила «Куньлунь», Черников реализовал большинство в концовке матча

«Лада» на выезде победила «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Алексей Ожгихин и Егор Черников, который реализовал больнинство в концовке третьего периода. У хозяев отметился Иэн Маккошен.

«Лада» набрала 29 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 27 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».