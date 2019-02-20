"Куньлунь" дома одержал победу над "Адмиралом" со счетом 6:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Китайский коллектив прервал неудачную серию из шести поражений.

В составе победителей дважды отметился форвард Олли Палола и по разу отличились нападающие Войтек Вольски, Брэндон Йип, Инь Руди и Дрю Шор.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Адмирал" (Владивосток) – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Голы: Палола – 18 (Парлетт), 8:04 – 1:0. Захарчук – 3 (бол., Вихарев, Таталин), 14:09 – 1:1. Вольски – 10 (Йип), 27:58 – 2:1. Йип – 21 (бол., Лаюнен), 30:07 – 3:1. Коннов – 5 (Вихарев), 37:59 – 3:2. Инь Руди – 1 (Палола, Локхарт), 41:56 – 4:2. Шор – 5 (Лофквист, Вольски), 49:32 – 5:2. Палола – 19 (Парлетт, Локхарт), 50:23 – 6:2. Воронин – 7 (Кубат, Полак), 54:05 – 6:3.

Вратари: Лазушин – Красоткин (Серебряков, 50:23).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 35 (15+12+8) – 35 (13+14+8).

Судьи: Сидоренко, Франо.

20 февраля. Пекин. Cadillac Arena.

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