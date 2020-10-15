«Куньлунь» дома обыграл «Салават Юлаев»

«Куньлунь» победил «Салават Юлаев» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Хантер Шинкарук, Крис Челиос, Дэнни Кристо, Лукас Локхарт и Кори Кейн. У гостей забивали Дмитрий Кугрышев, Данил Башкиров и Тему Хартикайнен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)

Голы: Кугрышев — 5 (Воробьев), 7:28 — 0:1. Башкиров — 1 (Жарков, Алексеев), 8:06 — 0:2. Шинкарук — 1 (Уэллман, Лофквист), 21:28 — 1:2. Челиос — 1 (Монахов, Николишин), 38:35 — 2:2. Хартикайнен — 8 (Ларсен, Гранлунд), 40:27 — 2:3. Кристо — 3 (Челиос), 41:11 — 3:3. Локхарт — 4 (Фрэм, Мерфи), 51:20 — 4:3. Кейн — 1 (мен., п.в.), 59:53 — 5:3.

Вратари: Грубец (Шикин, 34:00) — Метсола (58:12 — 59:53).

Штраф: 6 — 33.

Броски: 32 (9+8+15) — 33 (10+10+13).

Судьи: Бондарь, Щенев.

15 октября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».