«Куньлунь» и «Динамо» проведут матч в чемпионате КХЛ 1 декабря

«Куньлунь» и «Динамо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 декабря. Игру примет «Арена Мытищи», начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Матч «драконов» и бело-голубых в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Динамо» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» в 32 матчах набрал 27 очков, в предыдущем матче базирущийся в Подмосковье китайский клуб уступил «Ладе» (1:2) и прервал победную серию из четырех игр.

У московского «Динамо» — 31 игра и 41 очко, предыдущим соперником бело-голубых был ЦСКА (0:1). Москвичи также прерывали свою серию из шести побед подряд.