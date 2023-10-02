Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь»

«Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У бело-голубых забивали Эрик О`Делл, Артем Ильенко и Дмитрий Рашевский. У «драконов» отметились Девин Броссо и Тернер Оттенбрайт.

«Динамо» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице «Запада». У «Куньлуня» — 13 очков и 7-е место.

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: О`Делл — 7 (Гусев, Ожиганов), 3:59 — 0:1. Броссо — 7 (Спроул, Вонг), 17:54 — 1:1. Ильенко — 2 (мен., Петухов), 21:51 — 1:2. Рашевский — 5 (Ожиганов, Джиошвили), 35:46 — 1:3. Оттенбрайт — 1 (Локхарт, Меркли), 43:55 — 2:3.

Вратари: Джурасик — Коновалов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (6+4+10) — 42 (20+14+8).

Судьи: Спирин, Степучев.

2 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 873 зрителя