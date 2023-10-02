«Куньлунь Ред Стар» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 2 октября, в понедельник. Матч пройдет в Ледовом дворце «Арена Мытищи» в Мытищах. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Куньлунь» — «Динамо» будут доступны на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Начало трансляции — 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис Кинопоиск по платной подписке.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.

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