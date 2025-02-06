«Куньлунь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

«Динамо» (68 очков) поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ после 52 матчей. «Куньлунь» (49) потерпел четвертое поражение подряд и идет девятым на «Западе» после 53 игр.