Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:20

«Куньлунь» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (28 баллов после 33 игр) идет на 10-й позиции.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
Читайте также
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Популярное видео
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 33 26 7 54
2 Спартак 32 20 12 44
3 Динамо М 32 20 12 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 31 18 13 36
7 Торпедо 31 15 16 35
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 30 11 19 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 32 21 11 46
2 Сал. Юлаев 30 20 10 42
3 Автомобилист 30 19 11 41
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 33 15 18 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 31 13 18 28
10 Сибирь 29 12 17 27
11 Барыс 33 9 24 21
12 Амур 31 6 25 15
Результаты / календарь
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
1.12 14:00
Авангард – Северсталь
 2 : 4
1.12 17:00
ЦСКА – Барыс
 3 : 1
1.12 17:00
Куньлунь РС – Динамо М
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости