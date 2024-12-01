«Куньлунь» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (28 баллов после 33 игр) идет на 10-й позиции.