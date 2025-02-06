Московское «Динамо» нанесло «Куньлуню» четвертое поражение подряд

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дубль у бело-голубых оформил Никита Гусев. По разу забили Дилан Сикьюра и Максим Комтуа. У хозяев отличился Колин Кэмпбелл.

«Динамо» (68 очков) поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ после 52 матчей. «Куньлунь» (49) потерпел четвертое поражение подряд и идет девятым на «Западе» после 53 игр.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1: 4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Сикьюра — 10, 4:25 — 0:1. Гусев — 20 (Уил), 13:38 — 0:2. Кэмпбелл — 8 (Паутов, Дрозг), 49:27 — 1:2. Комтуа — 14 (Рашевский), 57:55 — 1:3. Гусев — 21 (п.в., Готовец), 58:33 — 1:4.

Вратари: Смит (57:12 — 57:55) — Моторыгин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (6+7+17) — 21 (13+5+3).

Судьи: Дударов, Мочалов.

6 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2362 зрителя.