«Куньлунь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» одержало выездную победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Динамо» набрало десять очков и переместилось на пятое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Ред Стар» встретится в гостях со СКА, а «Динамо» примет «Северсталь». Оба противостояния пройдут 29 сентября.