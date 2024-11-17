«Куньлунь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» на домашней арене победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

«Куньлунь» набрал 21 очко и занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 30 очками — на 8-й строчке «Запада».