«Куньлунь» выиграл у минского «Динамо»
«Куньлунь» на домашней арене победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Тайлер Граовац.
«Куньлунь» набрал 21 очко и занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 30 очками — на 8-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Кэмпбелл — 4 (С. Фу), 38:38 — 1:0. Юрчо — 8 (бол., Граовац, О`Риган), 41:29 — 2:0. Граовац — 6 (п.в., П. Фу, Челиос), 57:47 — 3:0.
Вратари: Смит — Вельмакин (57:27 — 57:47).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (11+7+9) — 37 (10+16+11).
Судьи: Лазарев, Овчинников.
17 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 1604 зрителя.
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Северсталь – Витязь
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Ак Барс – ЦСКА
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