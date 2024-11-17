«Куньлунь» выиграл у минского «Динамо»

«Куньлунь» на домашней арене победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Тайлер Граовац.

«Куньлунь» набрал 21 очко и занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 30 очками — на 8-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кэмпбелл — 4 (С. Фу), 38:38 — 1:0. Юрчо — 8 (бол., Граовац, О`Риган), 41:29 — 2:0. Граовац — 6 (п.в., П. Фу, Челиос), 57:47 — 3:0.

Вратари: Смит — Вельмакин (57:27 — 57:47).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (11+7+9) — 37 (10+16+11).

Судьи: Лазарев, Овчинников.

17 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 1604 зрителя.