Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь»
Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.
У победителей отличились Джемел Смит, Вадим Мороз, Сэм Энас и Вячеслав Основин.
Минское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке на «Западе», имея в активе 13 очков.
В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Нефтехимиком». Минчане встретятся со СКА.
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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо Мн» (Минск) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Смит — 4 (Хэмилтон), 1:32 — 0:1. Мороз — 4 (Горбунов, Основин), 3:32 — 0:2. Энас — 5 (бол., Меркли, Керран), 34:35 — 0:3. Основин — 1 (Мороз), 39:15 — 0:4.
Вратари: Смит — Колосов.
Штраф: 15 — 7.
Броски: 21 (5+6+10) — 40 (11+16+13).
Судьи: Лаврентьев, Мочалов.
11 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|15
|6
|9
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|15
|4
|11
|11
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|27
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|3 : 4
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|3 : 0
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|0 : 4
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|5 : 3