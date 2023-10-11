Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь»

Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.

У победителей отличились Джемел Смит, Вадим Мороз, Сэм Энас и Вячеслав Основин.

Минское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Куньлунь» расположился на 10-й строчке на «Западе», имея в активе 13 очков.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Нефтехимиком». Минчане встретятся со СКА. Хоккей

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Динамо Мн» (Минск) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Смит — 4 (Хэмилтон), 1:32 — 0:1. Мороз — 4 (Горбунов, Основин), 3:32 — 0:2. Энас — 5 (бол., Меркли, Керран), 34:35 — 0:3. Основин — 1 (Мороз), 39:15 — 0:4.

Вратари: Смит — Колосов.

Штраф: 15 — 7.

Броски: 21 (5+6+10) — 40 (11+16+13).

Судьи: Лаврентьев, Мочалов.

11 октября. Мытищи. Арена Мытищи.