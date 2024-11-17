«Куньлунь» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Куньлунь» и «Динамо» Минск сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 17 ноября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет на льду «Арены Мытищи» в Помосковье.
Транслировать игру «Куньлунь» — «Динамо» Минск будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и телеканале «Беларусь 5».
Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Динамо» Минск отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь» провел 27 матчей и набрал 19 очков, у минского «Динамо» — 26 игр и 30 очков.
«Ред Стар» не выиграет на протяжении четырех матчей, предыдущим соперником команды Михаила Кравца был «Сочи» (5:6 ОТ). Белорусский клуб перед этим матчем в Подмосковье обыграли «Витязь» (6:4).
Матч «Куньлунь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|28
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|Динамо М
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|15
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|24
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|25
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|30
|8
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|14
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|9
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|27
|12
|15
|25
|10
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|25
|10
|15
|22
|11
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|25
|17
|8
|36
|3
|Ак Барс
|24
|16
|8
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Металлург Мг
|28
|14
|14
|29
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
|26
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|17.11
|14:00
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Трактор – Динамо М
|- : -
|17.11
|17:00
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Сочи – Барыс
|- : -
|17.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|17.11
|17:00
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Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.11
|17:00
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Ак Барс – ЦСКА
|- : -