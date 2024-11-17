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Сегодня, 16:00

«Куньлунь» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Куньлунь» и «Динамо» Минск встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Куньлунь» и «Динамо» Минск сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 17 ноября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет на льду «Арены Мытищи» в Помосковье.

Транслировать игру «Куньлунь» — «Динамо» Минск будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и телеканале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Динамо» Минск отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь» провел 27 матчей и набрал 19 очков, у минского «Динамо» — 26 игр и 30 очков.

«Ред Стар» не выиграет на протяжении четырех матчей, предыдущим соперником команды Михаила Кравца был «Сочи» (5:6 ОТ). Белорусский клуб перед этим матчем в Подмосковье обыграли «Витязь» (6:4).

Матч «Куньлунь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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