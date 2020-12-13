Минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь»
19:50
«Куньлунь» уступил минскому «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит в активе Александра Когалева.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лещенко — 3 (Николишин, Торопченко), 35:57 — 1:0. Спунер — 5 (бол.), 42:58 — 1:1. Шинкарук — 9 (Коллинс), 51:52 — 2:1. Демков — 7 (бол., Спунер, Принс), 58:24 — 2:2.
Победный буллит: Когалев.
Вратари: Смит — Колосов (57:03 — 58:24).
Штраф: 14 — 6.
Броски: 28 (10+7+8+3) — 41 (10+16+13+2).
Судьи: Ансонс, Соин.
13 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
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