Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

Три очка Скоренова помогли «Динамо» победить «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» победило «Куньлунь» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Белорусский нападающий бело-голубых Александр Скоренов набрал 3 (1+2) очка, еще один белорусский игрок Владислав Кодола — 2 (1+1) очка.

Также голами в составе москвичей отметились Павел Кудрявец и Якоб Лилья (дважды).

В составе «Куньлуня» единственный гол на счету форварда Брэндона Йипа, который открыл счет в этом матче на 27-й секунде первого периода.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Йип — 17 (Лесли, Спроул), 0:27 — 1:0. Кодола — 4 (Джиошвили, Каблуков), 8:31 — 1:1. Лилья — 6 (бол., Скоренов, Рашевский), 31:12 — 1:2. Кудрявцев — 3, 44:46 — 1:3. Лилья — 7 (Скоренов, Кодола), 47:06 — 1:4. Скоренов — 3 (бол., Менелл), 52:16 — 1:5.

Вратари: Смит — К.Л. Волков.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 25 (7+8+10) — 33 (13+8+12).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

2 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
1
Читайте также
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» проиграл «Ак Барсу» и прервал серию из четырех побед подряд

КХЛ, матчи 2 декабря: «Металлург» обыграл ЦСКА, «Ак Барс» победил «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
3.12 14:00
Витязь – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости