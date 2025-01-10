Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Куньлунь» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Куньлунь» и ЦСКА будут играть в чемпионате КХЛ 10 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Куньлунь», Telegram

«Куньлунь» и ЦСКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 10 января. Игра пройдет на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Подмосковье покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — ЦСКА изучайте в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 42 матча и набрал 40 очков, во вторник базирующийся в Мытищах китайский клуб обыграл «Амур» (2:0) и продлил свою победную серию до пяти матчей. У ЦСКА — 57 очков в 42 матчах, в предыдущем матче армейцы уступили минскому «Динамо» (0:2).

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Американист сделал прогноз о судьбе антироссийских санкций при Трампе
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» Минск — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 42 14 28 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
10.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
10.01 19:10
Динамо Мн – Сибирь
 - : -
10.01 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
10.01 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости