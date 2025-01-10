«Куньлунь» и ЦСКА будут играть в чемпионате КХЛ 10 января

«Куньлунь» и ЦСКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 10 января. Игра пройдет на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Подмосковье покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — ЦСКА изучайте в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 42 матча и набрал 40 очков, во вторник базирующийся в Мытищах китайский клуб обыграл «Амур» (2:0) и продлил свою победную серию до пяти матчей. У ЦСКА — 57 очков в 42 матчах, в предыдущем матче армейцы уступили минскому «Динамо» (0:2).