ЦСКА на выезде обыграл «Куньлунь»
ЦСКА на выезде победил «Куньлунь» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
У москвичей шайбы забросили Максим Мамин, Максим Соркин, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков. У китайской команды голы на счету Брэндона Макмиллана и Брэндона Ипа.
ЦСКА набрал 70 очков после 63 матчей и идет седьмым на «Западе». «Куньлунь» — девятый (48 очков в 62 играх), команда потеряла шансы на плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Голы: Мамин — 17 (мен., Провольнев), 12:28 — 0:1. Макмиллан — 8 (бол., Челиос, Броссо), 13:09 — 1:1. Соркин — 12 (Нестеров, Окулов), 44:10 — 1:2. Григоренко — 17 (бол., Нестеров, Окулов), 56:42 — 1:3. Йип — 11 (Спроул, П. Фу), 58:56 — 2:3. Светлаков — 10 (п.в., Плотников, Карнаухов), 59:46 — 2:4.
Вратари: Дж. Смит (59:11 — 59:46) — Гамзин.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 31 (10+16+5) — 49 (17+14+18).
Судьи: Наумов, Ромасько.
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