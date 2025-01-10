«Куньлунь» нанес ЦСКА четвертое поражение подряд

«Куньлунь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил ЦСКА — 3:0.

Дублем в составе хозяев отметился Спенсер Фу. Китайская команда забросила по шайбе в каждом из периодов и одержала шестую победу подряд.

Армейцы потерпели четвертое поражение кряду.

«Куньлунь» (42 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА (57) — на третьей строчке «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: С. Фу — 13 (П. Фу), 11:56 — 1:0. С. Фу — 14 (П. Фу, Паутов), 23:20 — 2:0. Граовац — 10 (п.в., Шаров), 59:04 — 3:0.

Вратари: Рибар — Просветов (57:52 — 59:04).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (6+8+1) — 37 (13+13+11).

Судьи: Метальников, Шувалов.

10 января. Мытищи. Арена Мытищи.