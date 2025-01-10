«Куньлунь» нанес ЦСКА четвертое поражение подряд
«Куньлунь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил ЦСКА — 3:0.
Дублем в составе хозяев отметился Спенсер Фу. Китайская команда забросила по шайбе в каждом из периодов и одержала шестую победу подряд.
Армейцы потерпели четвертое поражение кряду.
«Куньлунь» (42 очка) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА (57) — на третьей строчке «Запада».
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Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: С. Фу — 13 (П. Фу), 11:56 — 1:0. С. Фу — 14 (П. Фу, Паутов), 23:20 — 2:0. Граовац — 10 (п.в., Шаров), 59:04 — 3:0.
Вратари: Рибар — Просветов (57:52 — 59:04).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 15 (6+8+1) — 37 (13+13+11).
Судьи: Метальников, Шувалов.
10 января. Мытищи. Арена Мытищи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|Спартак
|41
|26
|15
|57
|3
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|4
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|5
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|6
|СКА
|42
|25
|17
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|46
|10
|36
|24
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
Результаты / календарь
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10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
|10.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|4 : 7
|10.01
|19:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|10.01
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|5 : 4
|10.01
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|3 : 0
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