«Куньлунь» обыграл ЦСКА в матче КХЛ
21:49
«Куньлунь» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе «Куньлуня» отличились Тайлер Вонг и Кори Кейн. У ЦСКА забил Никита Нестеров.
В текущем сезоне «Куньлунь» набрал 10 очков после 15 игр и идет на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. У ЦСКА 20 очков после 16 матчей и 5-е место в таблице Западной конференции.
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«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нестеров — 2 (Светлаков, Котков), 3:58 — 0:1. Вонг — 3 (бол., Кейн, Рич), 14:56 — 1:1. Кейн — 4 (Николлс, Шульц), 57:04 — 2:1.
Вратари: Смит — Федотов (59:25).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (10+15+10) — 34 (11+11+12).
Судьи: Гофман, Спирин.
9 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
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