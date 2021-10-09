«Куньлунь» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

«Куньлунь» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Куньлуня» отличились Тайлер Вонг и Кори Кейн. У ЦСКА забил Никита Нестеров.

В текущем сезоне «Куньлунь» набрал 10 очков после 15 игр и идет на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. У ЦСКА 20 очков после 16 матчей и 5-е место в таблице Западной конференции.

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«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров — 2 (Светлаков, Котков), 3:58 — 0:1. Вонг — 3 (бол., Кейн, Рич), 14:56 — 1:1. Кейн — 4 (Николлс, Шульц), 57:04 — 2:1.

Вратари: Смит — Федотов (59:25).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (10+15+10) — 34 (11+11+12).

Судьи: Гофман, Спирин.

9 октября. Мытищи. Арена Мытищи.