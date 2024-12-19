«Куньлунь» — «Барыс»: видеообзор матча

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«Куньлунь» дома обыграл «Барыс» в FONBET Чемпионате КХЛ — 2:0.

«Куньлунь» (32 очка) остается на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (23) идет предпоследним на «Востоке».