«Куньлунь» победил «Барыс» в КХЛ
«Куньлунь» дома обыграл «Барыс» в FONBET Чемпионате КХЛ — 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Мартина Лефевра и Паркера Фу.
«Куньлунь» (32 очка) остается на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (23) идет предпоследним на «Востоке».
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«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Лефевр — 4 (Кленденинг), 10:09 — 1:0. П. Фу — 5 (Сомерби, Душак), 28:59 — 2:0.
Вратари: Смит — Бояркин (58:57).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 28 (10+13+5) — 38 (15+15+8).
Судьи: Васильев, Кочетов.
19 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.
Источник: Таблица КХЛ
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|2
|Спартак
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|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
Результаты / календарь
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21.12
22.12
23.12
24.12
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|3 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|6 : 4
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|5 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|2 : 0
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|4 : 2
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