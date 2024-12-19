«Куньлунь» победил «Барыс» в КХЛ

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«Куньлунь» дома обыграл «Барыс» в FONBET Чемпионате КХЛ — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мартина Лефевра и Паркера Фу.

«Куньлунь» (32 очка) остается на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (23) идет предпоследним на «Востоке».

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«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Лефевр — 4 (Кленденинг), 10:09 — 1:0. П. Фу — 5 (Сомерби, Душак), 28:59 — 2:0.

Вратари: Смит — Бояркин (58:57).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (10+13+5) — 38 (15+15+8).

Судьи: Васильев, Кочетов.

19 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.