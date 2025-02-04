«Куньлунь» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде победил «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

«Автомобилист» продлил победную серию до 11-й матчей. У команды 70 очков в 51 встрече и третье место на «Востоке». «Куньлунь» (49 баллов после 52 игр) идет девятым в таблице Западной конференции.