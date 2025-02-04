«Куньлунь» и «Автомобилист» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Куньлунь» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч на «Арене Мытищи» начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Куньлунь» — «Автомобилист» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Отслеживать ключевые события и результат встречи «Куньлунь» — «Автомобилист» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 51 матч и набрал 48 очков, у «Автомобилиста» — 50 игр и 68 очков.