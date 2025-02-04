«Куньлунь» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Куньлунь» и «Автомобилист» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ
«Куньлунь» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч на «Арене Мытищи» начнется в 19.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Куньлунь» — «Автомобилист» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.
Отслеживать ключевые события и результат встречи «Куньлунь» — «Автомобилист» можно в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 51 матч и набрал 48 очков, у «Автомобилиста» — 50 игр и 68 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|3
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|4
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
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5.02
6.02
11.02
12.02
13.02
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
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