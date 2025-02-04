«Автомобилист» в овертайме обыграл «Куньлунь» и одержал 11-ю победу подряд

«Автомобилист» на выезде победил «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время на гол форварда екатеринбургской команды Андрея Обидина хозяева ответили точным броском в исполнении Кайла Рау. В овертайме отличился Анатолий Голышев.

«Автомобилист» продлил победную серию до 11-й матчей. У команды 70 очков в 51 встрече и третье место на «Востоке». «Куньлунь» (49 баллов после 52 игр) идет девятым в таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Обидин — 9 (Хрипунов), 34:17 — 0:1. Ро — 1 (бол., Дрозг), 43:22 — 1:1. Голышев — 12 (бол., Да Коста, Блэкер), 61:15 — 1:2.

Вратари: Рибар — Галкин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (12+4+11+0) — 36 (9+18+7+2).

Судьи: Гофман, Лазарев.

4 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.