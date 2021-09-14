«Автомобилист» забросил 5 шайб в ворота «Куньлуня»

«Автомобилист» на выезде одержал уверенную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Екатеринбурга переиграла соперника со счетом 5:1.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Щемеров — 1 (Бочаров), 10:17 — 0:1. Локхарт — 3 (бол., Николлс), 14:51 — 1:1. Да Коста — 4 (бол., Блэкер, Спунер), 23:19 — 1:2. Принс — 1 (Спунер), 43:20 — 1:3. Жукенов — 1 (Хрипунов, Трямкин), 46:10 — 1:4. Романцев — 2 (п.в., Принс, Куликов), 59:18 — 1:5.

Нереализованный буллит: Вонг (Куньлунь), 26:40 (вратарь).

Вратари: Лазушин (56:45 — 59:18) — Шикин.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (8+12+14) — 39 (13+13+13).

Судьи: Кочетов, Лаврентьев.

14 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи».