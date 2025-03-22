«Куньлунь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

«Авангард» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Куньлунь» идет на 9-й строчке «Запада» с 62 баллами.