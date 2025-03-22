Хет-трик Фьоре принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

«Авангард» на выезде одержал победу над «Куньлунем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе гостей хет-трик оформил Джованни Фьоре, еще по шайбе забросили Наиль Якупов и Рид Буше

Автором единственного гола пекинской команды стал Цзян Фу.

«Авангард» набрал 87 баллов в 68 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Куньлунь» идет 9-м на «Западе» с 62 очками за 68 встреч.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы: Фьоре — 11 (Маклауд), 1:41 — 0:1. С. Фу — 17 (Кленденинг, Элинюк), 10:07 — 1:1. Фьоре — 12 (мен., Буше), 17:16 — 1:2. Якупов — 23 (Прохоркин), 19:47 — 1:3. Буше — 28 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 47:36 — 1:4. Фьоре — 13 (мен., п.в.), 59:45 — 1:5.

Вратари: Рибар (Смит, 20:00, 58:12 — 59:45) — Серебряков (Бердин, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (3+17+4) — 37 (12+12+13).

Судьи: Бирин, Соин.

22 марта. Мытищи. Арена Мытищи. 5073 зрителя.