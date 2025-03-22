Хет-трик Фьоре принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»
«Авангард» на выезде одержал победу над «Куньлунем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе гостей хет-трик оформил Джованни Фьоре, еще по шайбе забросили Наиль Якупов и Рид Буше
Автором единственного гола пекинской команды стал Цзян Фу.
«Авангард» набрал 87 баллов в 68 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Куньлунь» идет 9-м на «Западе» с 62 очками за 68 встреч.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Голы: Фьоре — 11 (Маклауд), 1:41 — 0:1. С. Фу — 17 (Кленденинг, Элинюк), 10:07 — 1:1. Фьоре — 12 (мен., Буше), 17:16 — 1:2. Якупов — 23 (Прохоркин), 19:47 — 1:3. Буше — 28 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 47:36 — 1:4. Фьоре — 13 (мен., п.в.), 59:45 — 1:5.
Вратари: Рибар (Смит, 20:00, 58:12 — 59:45) — Серебряков (Бердин, 40:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (3+17+4) — 37 (12+12+13).
Судьи: Бирин, Соин.
22 марта. Мытищи. Арена Мытищи. 5073 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -