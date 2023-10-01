«Авангард» в овертайме обыграл «Куньлунь»

«Авангард» на выезде одержал победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

За команду из Омска в основное время забили Валентин Пьянов, Семен Чистяков и Рид Буше. У клуба из Пекина отличились Райан Спроул, Девин Броссо и Лукас Локхарт. Победу «Авангарду» в овертайме принес гол Райана Спунера.

После этой игры омская команда занимает 7-е место в таблице «Востока» (13 очков в 11 матчах). «Куньлунь» идет на 6-й позиции в таблице «Запада» (13 очков в 14 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пьянов — 1 (бол., Гераськин, Чистяков), 15:40 — 0:1. Чистяков — 1 (мен.), 21:46 — 0:2. Спроул — 1 (бол., Вонг, Меркли), 23:06 — 1:2. Броссо — 6 (Локхарт, Вонг), 32:26 — 2:2. Буше — 6 (бол., Спунер, Ткачев), 40:56 — 2:3. Локхарт — 2 (бол., Спроул, Меркли), 54:04 — 3:3. Спунер — 5 (Буше, Чистяков), 64:49 — 3:4.

Вратари: Смит — Мишуров.

Штраф: 27 — 15.

Броски: 22 (3+11+6+2) — 33 (14+10+8+1).

Судьи: Беляев, Васильев.

1 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 1572 зрителя.